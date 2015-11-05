مياه الأمطار تغرق محلات أحمد ماهر وطه الحكيم وسعد الدين بطنطا

أغرقت مياه الأمطار المتساقطة محلات شارع أحمد ماهر وطه الحكيم وسعد الدين، بمدينة طنطا، وسقط سلك كهرباء فى الشارع الرئيسى أدى لانقطاع الكهرباء بالمنطقة بالكامل.

ووقف أصحاب المحلات يدفعون المياه بعيدا عن مداخل البوابات، ويفتحون بلاعات الصرف الصحى، بعدما غرق الدور الأول بالكامل فى المحلات التى تحت مستوى سطح الشارع.

كانت أمطار غزيرة قد سقطت بكثافة فى كل مراكز محافظة الغربية، مصاحبة بظواهر الرعد والبرق، مما حول القرى إلى برك ومستنقعات، كما امتلأت الأنفاق وأسفل الكبارى فى مدينة طنطا بكميات كبيرة من المياه، وغرقت المحلات فى الشوارع الرئيسية.