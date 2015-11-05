أمريكا تنوى تقديم المزيد من الأسلحة للمعارضة السورية

>قال الجيش الأمريكى يوم الأربعاء إنه ينوى تقديم أسلحة إضافية لقوات المعارضة السورية التى تقاتل تنظيم داعش بعد المكاسب التى حققها الأسبوع المنصرم مقاتلون مدعومون من الولايات المتحدة.

وقال الكولونيل ستيف وارين وهو متحدث باسم التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد داعش ويقيم فى بغداد للصحفيين إن قوى سوريا الديمقراطية استعادت نحو 255 كيلومتر مربعا من دولة داعش حول قرية الهول.

وضمت بعض تلك القوات مقاتلين من التحالف العربى السورى الذى تقول الولايات المتحدة انه تلقى 50 طنا من الذخيرة الأمريكية خلال عملية اسقاط جوى فى سوريا فى 12 أكتوبر.