حظك اليوم برج الجدى السبت 7/11/2015

حظك اليوم لبرج الجدى:

عاطفيًا: أنت تبذل كل ما فى وسعك حتى تشعر الحبيب بالسعادة، ولكنك قد تشعر أحيانًا بعد السعادة لعدم امتلاكك المال الكثير فتذكر أن القناعة كنز لا يفنى حتى لا تصاب بالاكتئاب.

مهنيا: تحدث اليوم بعض المشكلات الطفيفة بينك وبين الزملاء فى العمل بسبب اختلاف وجهات النظر فى مسألة ما، ولكن هذا الأمر لن يؤثر على حالتك المزاجية فتتمكن من إتمام كل الأعمال التى عليك.

>صحيًا: قد تشعر ببعض الضغوط التى تنتج عن العمل الكثير وتحتاج إلى الراحة، اهتم بنوعية الطعام الذى تتناوله فهو يمنحك المزيد من الطاقة والنشاط للعمل.

توقعات علماء الفلك:

لديك قضية ما تريد أن تعرضها على الأشخاص المحيطين بك، ستنجح فى مهمتك وستقنعهم بوجهة نظرك، أنت تشبه المحامين اليوم فى طريقة عرضهم للقضايا، كل الظروف تشير إلى أنك شخص ناجح على المستوى الشخصى والمهنى.

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