أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى السبت 7/11/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى السبت 7/11/2015 حظك اليوم برج الجدى السبت 7/11/2015

لبرج الجدى:

عاطفيًا: أنت تبذل كل ما فى وسعك حتى تشعر الحبيب بالسعادة، ولكنك قد تشعر أحيانًا بعد السعادة لعدم امتلاكك المال الكثير فتذكر أن القناعة كنز لا يفنى حتى لا تصاب بالاكتئاب.

مهنيا: تحدث اليوم بعض المشكلات الطفيفة بينك وبين الزملاء فى العمل بسبب اختلاف وجهات النظر فى مسألة ما، ولكن هذا الأمر لن يؤثر على حالتك المزاجية فتتمكن من إتمام كل الأعمال التى عليك.
>صحيًا: قد تشعر ببعض الضغوط التى تنتج عن العمل الكثير وتحتاج إلى الراحة، اهتم بنوعية الطعام الذى تتناوله فهو يمنحك المزيد من الطاقة والنشاط للعمل.

توقعات علماء الفلك:

لديك قضية ما تريد أن تعرضها على الأشخاص المحيطين بك، ستنجح فى مهمتك وستقنعهم بوجهة نظرك، أنت تشبه المحامين اليوم فى طريقة عرضهم للقضايا، كل الظروف تشير إلى أنك شخص ناجح على المستوى الشخصى والمهنى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى