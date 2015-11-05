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حظك اليوم برج الدلو السبت 7/11/2015

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حظك اليوم برج الدلو السبت 7/11/2015 حظك اليوم برج الدلو السبت 7/11/2015

لبرج الدلو:

عاطفيًا: هناك بعض الأمور التى تتشابه فى كل العلاقات وعليك أن تتجاهلها حتى لا تثير المشكلات، توقف عن أخذ كل الأمور بجدية أكثر من اللازم وكن أكثر تحررًا فى العلاقة.

مهنيًا: يمر اليوم عاديًا فى مجال العمل حيث يمكن مزاجك اليوم من إنجاز المهام الموكلة إليك، وما يساعدك على الإنتاج هو أنك بعيدًا عن الضغوط.

صحيًا: حالتك الصحية مستقرة فحاول أن تسعى دائمًا للحصول على القسط الكافى من الراحة، والساعات الكافية من النوم، وحاول أن تتجنب السهر لفترات طويلة.

توقعات علماء الفلك:

تشعر اليوم أنك فى المقدمة بفضل قدرتك على التواصل مع أهم الشخصيات وأبرزها فى مجتمعك، تستطيع أن تقنع أى شخص بوجهة نظرك، استغل الظروف الجيدة التى تمر بها اليوم وابدأ مشروعًا جديدًا لم تفكر فيه من قبل.

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مصر 365

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