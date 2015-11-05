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حظك اليوم برج الحمل السبت 7/11/2015

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حظك اليوم برج الحمل السبت 7/11/2015 حظك اليوم برج الحمل السبت 7/11/2015

لبرج الحمل:


>عاطفيًا: حاول أن تعمل على تحسين مهارات التواصل مع الشريك فسوف تكون هذه الخطوة مهمة لك، قد ينتابك بعض الاستياء نتيجة الشعور بالفراغ العاطفى.

مهنيًا: تمتلك اليوم الإمكانيات المادية المناسبة التى تساعدك على تحقيق الأهداف التى تسعى إليها، عليك أن تكون أكثر حسمًا فى قراراتك.

صحيًا: حالتك الصحية أفضل اليوم بسبب الاهتمام والمتابعة التى توليها لنفسك، حاول أن تستمر على هذا الحال حتى لا تصاب صحتك بأى أذى.

توقعات علماء الفلك:


>تريد أن تنعزل عن العالم كله وتجلس بمفردك. على الرغم من أنك تتمتع بشخصية جيدة، ولكنك اليوم تبدو غير متعاون، ولذلك تفضل عدم المشاركة فى أى أنشطة جماعية، ربما تكون بحاجة إلى بعض الوقت للتفكير والتأمل، استمع لنفسك وربما تكتشف أنك لديك أفكار مفيدة يمكن تنفيذها فى العمل.

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مصر 365

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