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حظك اليوم برج الحوت السبت 7/11/2015

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حظك اليوم برج الحوت السبت 7/11/2015 حظك اليوم برج الحوت السبت 7/11/2015

لبرج الحوت:

عاطفيًا: ربما تجتمع اليوم مع الحبيب فى لقاء رومانسى، حاول استغلال الفرصة فى التعبير عن شعورك نحوه، هذا الأمر يساعدك على التقرب منه وكسب ثقته.

مهنيًا: تنجح اليوم فى إتمام المهام التى أجلتها منذ فترة وهذا يمنحك الشعور بالارتياح، وربما تفكر فى مصدر دخل إضافى فاحرص على ايجاد الفرصة المناسبة.

صحيًا: تحتاج إلى الابتعاد عن الأوهام وأحلام اليقظة وان تتأقلم مع الواقع حتى لا تشتت أفكارك وتصاب بالملل والاكتئاب، هذا الأمر قد يساعد على تحسن حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

أنت شخص متميز ومبدع خاصة فى مجال الرسم والكتابة، إذا لم يكن لديك وقت للتفرغ لتنمية مواهبك وإشباع رغباتك الشخصية، خصص وقتًا هذا المساء حتى لو كان بسيطًا للاهتمام بها، تواصل مع أصدقائك اليوم فربما يدعمونك ويشجعونك على تنمية تلك المواهب.

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مصر 365

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