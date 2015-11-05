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حظك اليوم برج العقرب السبت 7/11/2015

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حظك اليوم برج العقرب السبت 7/11/2015 حظك اليوم برج العقرب السبت 7/11/2015

لبرج العقرب:

عاطفيًا: تشعر اليوم بتأرجح الأوضاع العاطفية فلا تسمح بالضغوط التى تنتج عن الأمور المهنية بالتأثير على استقرار حياتك الأسرية، يجب أن تفصل بين حياتك المهنية والعاطفية.

مهنيًا: لا تلجأ إلى التقليد فهو حتمًا لا يفيدك ويقلل من تميزك، فإذا كنت تسعى إلى التميز عن باقى زملاء العمل حاول أن تجتهد فى تجميع الأفكار الأصلية التى تساعدك فى الوصول إلى هدفك سريعًا.

صحيًا: حالتك الصحية مستقرة ولكنك تسمع أخبارًا سيئة عن أحد الأصدقاء فتشعر بالانزعاج مما أصابه فاحرص على زيارته والاطمئنان على سلامته.

توقعات علماء الفلك:

تحتاج إلى إجازة حتى إن كانت قصيرة حتى تستريح فيها من ضغوط العمل والحياة بشكل عام، استغل وقتك فى هذه الإجازة فى قراءة كتاب شيق، أو الذهاب مع الأصدقاء لمكان هادئ، يجب أن تبتعد عن أجواء العمل تمامًا، فعقلك وجسدك بحاجة إلى الراحة.

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مصر 365

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