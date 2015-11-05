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حظك اليوم برج السرطان السبت 7/11/2015

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حظك اليوم برج السرطان السبت 7/11/2015 حظك اليوم برج السرطان السبت 7/11/2015

لبرج السرطان:

عاطفيًا: تستمر فى البحث عن الشخص الذى يبادلك نفس مشاعر الحب والاهتمام، ولكن لابد أن تعرف أنه لا حاجة إلى النظر بعيدًا كى تجد ما تريد، ربما يكون الشىء المراد قريبًا جدًا منك.

مهنيًا: يتم اختيارك اليوم لتنفيذ إحدى المهام الطارئة فى مجال العمل، احرص على أن تكون محل ثقة الرؤساء حتى تزيد ثقتهم بك، هذا الأمر يعطيك الأولوية فى الترقية حين تأتى.

صحيًا: تشعر ببعض الآلام فى الظهر والعين نتيجة قضاء الأوقات الطويلة فى تصفح الإنترنت والجلوس أمام الشاشات، حاول أن تقلل من ذلك حتى لا تتدهور حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

على الرغم من أنك شخص ذكى وماهر ولكنك لا تستطيع تفسير الأحلام، ولذلك لا تحاول أن تفسر لمن حولك أحلامهم لأنك قد تفسرها بطريقة خاطئة وتسبب لمن حولك الذعر والقلق، إذا كان الحلم يخصك شخصيًا، اعرضه على أحد أصدقائك المخلصين حتى يساعدك فى تفسيره.

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مصر 365

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