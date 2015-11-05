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حظك اليوم برج الثور السبت 7/11/2015

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حظك اليوم برج الثور السبت 7/11/2015 حظك اليوم برج الثور السبت 7/11/2015

 

 

لبرج الثور:
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عاطفيًا: بدأت حالة الغرام التى كنت تعيشها بالتلاشى من حياتك وحان الآن وقت البحث عن الشعور الجديد، احذر من الانسياق وراء الأوهام فقد تدمر حياتك العاطفية للأبد.
>مهنيًا: حاول أن تتخذ القرارات العاجلة بالنسبة للأمور الجوهرية التى تواجهها الآن فى العمل، لا تتردد فهناك الكثير من المتربصين لك ينتظرون سقوطك، واحرص على التركيز فى العمل.
>صحيا : شعور بالأعياء قد تشعر به اليوم جراء التقلبات الجوية غير المستقرة، أفضل ما يمكنك القيام به الآن هو مراقبة حالتك الصحية والعمل على حمايتها من التدهور.
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توقعات علماء الفلك:
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تحدث بعض المواقف التى تغير من وضعك فى مجال العمل، أنت سعيد الحظ اليوم وقدرتك على التواصل والتفاعل تخدمك وتعمل لصالحك على مدار الأشهر المقبلة وحتى الآن، ربما تقرر اليوم أن تعمل لساعات إضافية حتى تستطيع أن تكمل بعض المشاريع الجديدة.

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