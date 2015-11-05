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ولي ولي العـهد يبحـــث مع بحــاح مستجـــدات الأحــداث فـي اليــمن

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ولي ولي العـهد يبحـــث مع بحــاح مستجـــدات الأحــداث فـي اليــمن ولي ولي العـهد يبحـــث مع بحــاح مستجـــدات الأحــداث فـي اليــمن

    التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض أمس، فخامة الرئيس إكليل ظنين رئيس جمهورية القمر المتحدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها، إلى جانب بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ونائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية العضو المنتدب المهندس يوسف البسام، والمستشار بالديوان الملكي ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور حمد الهاجري، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية القمر المتحدة.

كما استقبل ولي ولي العهد أمس، دولة نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد محفوظ بحاح. وجرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأحداث في الجمهورية اليمنية الشقيقة والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، وعدد من المسؤولين في اليمنية.

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