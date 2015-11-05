رئيس القمر قلّـد الملك سلمان «وسام الهلال الأخضر» لجهوده في خدمة قضايـا الأمتين الإسلامية والعربيـة

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة أمس جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس إكليل ظنين رئيس جمهورية القمر المتحدة.

وفي بداية الجلسة قلد فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة، خادم الحرمين الشريفين وسام الهلال الأخضر القمري من درجة الهلال الأكبر الذي يعد أرفع وسام في الجمهورية، تقديرا لجهوده -أيده الله- في خدمة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية.

بعد ذلك جرى بحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة د. حمد بن محمد الهاجري.

كما حضرها من جانب القمر المتحدة، معالي نائب رئيس الجمهورية وزير المالية محمد علي صالح، ومعالي وزير الخارجية والتعاون الدكتور عبدالكريم محمد، والمستشار الدبلوماسي لفخامة الرئيس د. العارف سيد حسن، وسفير جمهورية القمر لدى المملكة محمد إسماعيل وعدد من المسؤولين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قد استقبل في قصر اليمامة أمس فخامة الرئيس إكليل ظنين رئيس جمهورية القمر المتحدة.

كما كان في استقبال فخامته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد أجريت لفخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافح فخامته مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، ورئيس مجلس الشورى، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فخامة الرئيس إكليل ظنين رئيس جمهورية القمر المتحدة، إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي حيث صافح فخامته أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي، وكبار المسؤولين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لفخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة، والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن عبدالله بن سعود، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، وصاحب السمو الأمير سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية، وصاحب السمو الأمير الدكتور نواف بن سعد بن تركي، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالاله بن عبدالعزيز.

وكان رئيس جمهورية القمر المتحدة قد وصل إلى الرياض أمس في زيارة للمملكة.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. عصام بن سعد بن سعيد -الوزير المرافق-، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة د. حمد محمد الهاجري، وسفير جمهورية القمر المتحدة لدى المملكة محمد إسماعيل محمد، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال ومندوب عن المراسم الملكية.