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النعيمي: المملكة ليست في حاجة لرفع الدعم المحلي على الطاقة

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النعيمي: المملكة ليست في حاجة لرفع الدعم المحلي على الطاقة النعيمي: المملكة ليست في حاجة لرفع الدعم المحلي على الطاقة

    رفض وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن تكون الطاقة المحلية المنخفضة تمثل دعما، موضحاً أن البنزين والكهرباء يباعان بأسعار تزيد على تكلفة الانتاج، وقال" إن تكلفة انتاج برميل النفط الخام في المملكة من بين أقل التكاليف في العالم وقال"نحن نساعد أهلنا في معايشهم، لكن هذا ليس دعما."

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي في ختام فعاليات الاجتماع الوزاري السادس للمنتدى القيادي لفصل الكربون في الرياض، أمس قائلا "لا يعود المرء ويلغي المساعدة إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة لذلك، ولحسن الحظ فإن المملكة في الوقت الحالي لا تواجه مثل هذه الحاجة الملحة"، مطالباً بالوقت ذاته بتنويع القاعدة الاقتصادية، مشيراً الى أن كل المطالبات بالتخلص من النفط الاحفوري وتسببه بارتفاع حرارة المناخ، جميعها تصورات خاطئة، مطالباً بتطوير التقنيات الحديثة من أجل تحويله إلى منتج صديق للبيئة، لافتا إلى أن دور القطاع الخاص مهم في الاستفادة من الدخول في مجال الطاقة كونه مربحاً لهم.

وأضاف النعيمي، أن المملكة لديها عدة مراكز بحثية متطورة من خلال عدة أجهزة مختلفة، مستدلاً بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي تعمل على إعداد البحوث، إلى جانب بعض المراكز في الجامعات، لافتا إلى أن خطة العمل الخاصة بالمملكة بشأن المناخ والمعروفة باسم المساهمات المحددة على المستوى الوطني ستنشر الأسبوع المقبل، منوهاً أن المملكة لديها تجربة بدأت بها قبل ستة أشهر على أن تخرج نتائجها خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

وأشار إلى أن هذه مشروعات طويلة المدى ومردودها كبير لكن أهم ما فيها الذهاب إلى المعامل وأخذ وحجز ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى وحقنتها في الأرض لرفع كفاءة استخراج البترول من الارض، مؤكداً في الوقت ذاته أن المملكة لديها أيضاً حقول يستخرج منها بنسبة 50% وأخرى بنسبة 70%، وأنها تهدف إلى رفع استخراج البترول من الحقول التي كان نسبة الاستخراج منها 50% إلى نسبة 70% بعد حقن الأرض بالكربون.

وحول إمكانية تأسيس شركات لتحويل الكربون إلى مطاط ومواد خام في المرحلة القادمة، أبان النعيمي أن المملكة تعمل بهذا الأمر حالياً وأن العمل في مراحل تجريبية حالياً، لكن الغرض منها إثبات هذه التكنولوجيا تقوم على تقليل الانبعاثات.

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