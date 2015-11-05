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نقل مصاب مدنى بتفجير العريش للإسماعيلية وخروج مصابين

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نقل مصاب مدنى بتفجير العريش للإسماعيلية وخروج مصابين نقل مصاب مدنى بتفجير العريش للإسماعيلية وخروج مصابين
أعلن مصدر طبى بشمال سيناء، أنه تم نقل أحد المصابين المدنيين فى حادث تفجير نادى الشرطة بالعريش لاستكمال العلاج بمستشفى الجامعة بالإسماعيلية، فيما لا يزال مصاب يخضع للعلاج بمستشفى العريش، وخرج مصابين آخرين بعد انتهاء علاجهم وتعافيهم.

وقرر اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء صرف تعويضات للمصابين المدنيين بواقع 3000 جنيه لكل مصاب .

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من مديريتى التضامن الاجتماعى والإسكان ومجلس مدينة العريش لحصر الخسائر والتلفيات الناتجة عن الانفجار وتقدير قيمتها، تمهيدًا لصرف تعويضات ومبالغ مالية عنها .
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