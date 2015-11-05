ضبط ١١٠ آلاف علبة سجائر مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية بمطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة، أثناء المرور الامنى بدائرة القسم، من ضبط ٣ سيارات محملة بـ١١٠ آلاف علبة سجائر مهربة من الخارج، وغير خالصة الرسوم الجمركية.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط السيارة رقم 1528 س م ى قيادة "هانى ر م ع" ( 18 سنة ) سائق، مقيم الاسكندرية و السيارة رقم 6275 س - ل - د قيادة "احمد ع م" ( ١٧ سنة ) سائق، مقيم ذات العنوان و السيارة رقم 4958 ج ه و، قيادة "عبد المنعم ج خ ن"، الذى تمكن من الهرب داخل احد الدروب الصحراوية حال مشاهدتة للقوات، محملين 220 كارتونة سجائر أجنبية الصنع، بداخلها ١١٠ علبة سجائر، غير خالصة الرسوم الجمركية.

بمواجهة المتهمين بما اسفر عنه الضبط اعترفا بقيامهما بنقل السجائر المحملة على السيارتين قيادتهما من مطروح الى الاسكندرية مع علمهما انها مهربة جمركيا دون سداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها.

تم التحفظ على السيارات والمضبوطات تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار ِالعرض على النيابة العامة.