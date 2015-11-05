أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط ١١٠ آلاف علبة سجائر مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية بمطروح

Google+ Print
ضبط ١١٠ آلاف علبة سجائر مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية بمطروح ضبط ١١٠ آلاف علبة سجائر مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية بمطروح
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة، أثناء المرور الامنى بدائرة القسم، من ضبط ٣ سيارات محملة بـ١١٠ آلاف علبة سجائر مهربة من الخارج، وغير خالصة الرسوم الجمركية.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط السيارة رقم 1528 س م ى قيادة "هانى ر م ع" ( 18 سنة ) سائق، مقيم الاسكندرية و السيارة رقم 6275 س - ل - د قيادة "احمد ع م" ( ١٧ سنة ) سائق، مقيم ذات العنوان و السيارة رقم 4958 ج ه و، قيادة "عبد المنعم ج خ ن"، الذى تمكن من الهرب داخل احد الدروب الصحراوية حال مشاهدتة للقوات، محملين 220 كارتونة سجائر أجنبية الصنع، بداخلها ١١٠ علبة سجائر، غير خالصة الرسوم الجمركية.

بمواجهة المتهمين بما اسفر عنه الضبط اعترفا بقيامهما بنقل السجائر المحملة على السيارتين قيادتهما من مطروح الى الاسكندرية مع علمهما انها مهربة جمركيا دون سداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها.

تم التحفظ على السيارات والمضبوطات تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار ِالعرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365