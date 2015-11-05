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مرور الجيزة يضبط 432 مخالفة مرورية منها 11 "توك توك" بأكتوبر

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مرور الجيزة يضبط 432 مخالفة مرورية منها 11 "توك توك" بأكتوبر مرور الجيزة يضبط 432 مخالفة مرورية منها 11 "توك توك" بأكتوبر
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، من حملاتها لإعادة المظهر الحضارى لشوارع المحافظة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ولرفع السيارات والدراجات النارية وكل المركبات المتروكة والمهملة بالميادين والشوارع.

وحررت الحملات المرورية بقطاع أكتوبر 432 مخالفة متنوعة لقيادة بدون رخص وانتظار خاطئ وكلابش، و 130 مخالفة نموذج 125، وحجز 11 مركبة "توك توك" تسير بالشوارع الرئيسية والميادين بالمدينة.
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