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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بصان الحجر بالشرقية

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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بصان الحجر بالشرقية القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بصان الحجر بالشرقية
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة صان الحجر بالشرقية، برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى، وتم إخطار النيابة العامة.

وكانت معلومات سرية قد وردت للنقيب محمود كمال رئيس مباحث صان الحجر، عن قيام كل من "محمد.إ.ع" 35 سنة عاطل ومقيم بصان الحجر، و"علاء.م.ج" 28 سنة عاطل ومقيم بصان الحجر، و"سمية.ص.ع" 39 سنة ربة منزل ومقيمة بصان الحجر، و"محمد.الـ.ع" 32 سنة عاطل ومقيم بصان الحجر، و"عبد الرازق.ش.ع" 27 سنة عاطل ومقيم بصان الحجر، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الماشية.

وتمكن ضباط مباحث صان الحجر، من ضبط المتهمين الأول والثانى والثالثة أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل ماركة ديمكس بيضاء اللون تحمل أرقام 3748 ر ن ج محمل عليها رأس ماشية، وتبين من التحقيقات قيامهم بارتكاب عدد من وقائع سرقة مواشى، وتم التحفظ عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5049 جنح مركز صان الحجر.

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مصر 365

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