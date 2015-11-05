دعوى نشوز ضد زوجة استأجرت "بودى جارد" لضرب زوجها عقابا له على خيانتها

أقام "أيمن.ه" دعوى نشوز ضد زوجته"فريدة.م"أمام محكمة الأسرة بمدنية نصر وادعى فيها بخروجها عن طاعته وقيامها بالتعدى عليه ضربا فى عمله بواسطه "بودى جارد".

وتابع "أيمن" صاحب الـ"30 عاما" فى الدعوى التى حملت رقم 2633 لسنة 2015 : تزوجنا منذ سنة وأربع شهور بعد وقوعى فى حبها من أول نظره عندما رأيتها فى العمل مع شقيقتى الصغيرة وقررت التقرب منها ومعرفتها وبالفعل أقدمت على تلك الخطوة وبعد 3 شهور قررت الارتباط بها رسميا وخطوبتها.

وأكمل الزوج: بدأنا فى التجهيزات للزواج وجمعنا منزل واحد وكنت غاية فى السعادة حتى أنقضى أول شهرين وظهرت الملاك كـ"البومة" لا تهتم إلا بالعكننة علينا واختلاق المشاكل ومحاولة تقمص شخصية رجل المنزل.

واستكمل: فكرت كثيرا بالطلاق منها ولكن منعى علمى بحملها وحاولت الاستمرار والتحمل ولكن بعد؟ إنجابها طفلتى – يمنى - صبرى نفذ وشكوتها لأهلها وهنا كانت المصيبة فالمحترمة فى ثانى يوم جاءت لى فى العمل ومعها 2 "بودى جارد" وقاموا بانتظارى بالخارج حتى انتهاء اليوم واعتدوا عليا بالضرب حتى كد أن أموت بين أيديهم ولولا أنها أم ابنتى كنت أقمت ضدها جنحة وسجنتها.

فيما رد الزوجة "فريدة":"ضربته ومش نادمنه أنى عملت كدا لأنه يستاهل بعد ما خانى وذلنى وسط الناس وكل دا عشان بقوله لا لما يعملنى زى الخادمه وبطلب مساعدته ومشاركتى فى القرارات المهمة منه لله هو اللى خلانى أكره.

وأكملت: يوميا يتم إرسال العشرات من الرسائل تكشف لى تصرفاته غير المنضبطة مع سيدات حتى فقد أعصابى وقررت تأديبه.