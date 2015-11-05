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تجديد حبس مسجلى خطر 15 يوما لاتهامهما بسرقة سيارة فى مصر القديمة

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تجديد حبس مسجلى خطر 15 يوما لاتهامهما بسرقة سيارة فى مصر القديمة تجديد حبس مسجلى خطر 15 يوما لاتهامهما بسرقة سيارة فى مصر القديمة
جدد قاضى المعاضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس مسجلى خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة سيارة.

أمرت نيابة القديمة برئاسة المستشار محمد حسين، فى وقت سابق بحبس مسجلى خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة سيارة، كما كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
>البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قوة قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، اشتبها فى السيارة ماركة مرسيدس ذهبى اللون موديل 1978م، مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام «و ف ن 368».

بالكشف الفنى عليها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 15975 لسنة 2015م الساحل بلاغ تامر محمد، محام، وبإعداد الأكمنة اللازمة بمكان وجود السيارة تمكن من ضبط وجدى نصيف، عاطل والسابق اتهامه فى 19 قضية والهارب من حجز قسم شرطة الوراق خلال أحداث فض اعتصام رابعة، والمحكوم عليه فى 4 قضايا سرقة بإجمالى حبس 6 سنوات، ومحمود عبد المالك، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين؛ أثناء استقلالهما السيارة.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة للسيارة بأسلوب المفتاح المصطنع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

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مصر 365

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