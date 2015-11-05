ضبط 38 قضية تموينية و257 مخالفة مرافق رفع إشغالات بأسوان

واصل اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، جولاته التفقدية وإشرافه الميدانى على حملات مديرية أمن أسوان المستمرة مساء أمس، حيث شملت الجولات مناطق (دراو ونصر النوبة وكوم أمبو) لمتابعة الأسواق والوقوف على مدى التزام الباعة بالأسعار وعدم المغالاة فيها دون مبرر.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (38) قضية تموينية و(257) مخالفى مرافق رفع إشغال بالطريق العام.

وعقب ذلك قام اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، بالمرور على مركز شرطة نصر النوبة والنقاط التابعة له للوقوف على مدى جاهزية القوات وعقد مدير أمن أسوان داخل مركز الشرطة نصر النوبة اجتماعا مع الضباط والأفراد والخفراء والمجندين لتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة وأهمية الحملات التموينية لما لها من مردود إيجابى على الموقف الأمنى.