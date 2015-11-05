أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

حبس الضابط صاحب واقعة "اركع تحت رجلي وأنا اسيبك"

Google+ Print
حبس الضابط صاحب واقعة "اركع تحت رجلي وأنا اسيبك" حبس الضابط صاحب واقعة "اركع تحت رجلي وأنا اسيبك"

أمر المستشار أحمد حامد، رئيس نيابة أكتوبر أول، بحبس نقيب شرطة، متهم بإطلاق الرصاص على مهندس كهربائي بالشيخ زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة باشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية للضابط المتهم، تهمة الشروع في قتل المجني عليه بعدما أفاد التقرير الطبي الأولي إصابة المهندس برصاصة في الكتف احدثت فتحتي دخول وخروج.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين الضابط المتهم والمجني عليه بسبب الخلاف على أولوية المرور فطلب المتهم منه الركوع ونشبت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها الضابط المتهم باطلاق الرصاص على المجني عليه والقت قوات الامن القبض عليه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
حكاية سيدة من البدرشين جمعت بين زوجين في دولتين مختلفتين..''مكالمة تليفون كشفت السر''

حكاية سيدة من البدرشين جمعت بين زوجين في دولتين مختلفتين..''مكالمة تليفون كشفت السر''

مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما

مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها”

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها”

الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة

الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة