حبس الضابط صاحب واقعة "اركع تحت رجلي وأنا اسيبك"

أمر المستشار أحمد حامد، رئيس نيابة أكتوبر أول، بحبس نقيب شرطة، متهم بإطلاق الرصاص على مهندس كهربائي بالشيخ زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة باشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية للضابط المتهم، تهمة الشروع في قتل المجني عليه بعدما أفاد التقرير الطبي الأولي إصابة المهندس برصاصة في الكتف احدثت فتحتي دخول وخروج.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين الضابط المتهم والمجني عليه بسبب الخلاف على أولوية المرور فطلب المتهم منه الركوع ونشبت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها الضابط المتهم باطلاق الرصاص على المجني عليه والقت قوات الامن القبض عليه.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads