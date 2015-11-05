فيديو في الجول - شاهد كيف تصرف فيريرا قبل ركلة جزاء دويدار من الملعب

أعلن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن 10 أسماء من الزمالك لخوض مواجهتي تشاد في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2018.

وتلعب مصر مع تشاد يوم 14 و17 نوفمبر الجاري ذهابا وإيابا.

واختار كوبر 10 لاعبين من الزمالك بعد الفوز على المقاولون العرب 2-1.

وضم كوبر أحمد الشناوي حارس المرمى وأحمد توفيق وأحمد دويدار وطارق حامد ومحمود كهربا وأحمد حسن مكي وباسم مرسي وإبراهيم صلاح وحازم إمام وعمر جابر.

وسيدخل اللاعبون الـ10 المعسكر يوم الخميس على أن يلحق بهم نجوم الأهلي عقب لقاء الفريق الأحمر مع مصر للمقاصة في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وسينضم المحترفون لمعسكر المنتخب بعد إنهاء مبارياتهم مع فرقهم.

واستدعى كوبر محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن "كوكا" ومحمد عبد الشافي وعمرو وردة للانضمام للمنتخب.