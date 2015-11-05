ليلة_الأبطال - صلاح: يجب علينا تحقيق نتيجة جيدة في كامب نو رغم صعوبة ذلك

يؤمن محمد صلاح نجم روما أنه يجب على فريقه تحقيق نتيجة جيدة في مباراة برشلونة المقبلة بدوري أبطال أوروبا.

صلاح سجل هدفا وصنع ركلة جزاء في فوز فريقه الصعب على باير ليفركوزن 3-2 ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات، على أن يحل ضيفا على برشلونة في الجولة الخامسة.

ورفع روما رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني بالمجموعة متقدما على ليفركوزن الثالث بنقطة وخلف برشلونة المتصدر بعشر نقاط.

وقال صلاح في تصريحات لقناة الاتحاد الأوروبي عقب لقاء ليفركوزن: "حققنا فوزا هاما على ليفركوزن وأتمنى أن نفوز بالمباراتين المقبلتين من أجل التأهل لدور الـ16".

وأضاف لاعب تشيلسي السابق "يجب علينا تحقيق نتيجة جيدة أمام برشلونة في كامب نو رغم صعوبة ذلك".

بالفيديو #ليلة_الابطال - هدف وانطلاقات صاروخية وركلة جزاء في ملخص صلاح أمام ليفركوزن