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بالصور.. محافظ الغربية ومدير الأمن يتابعان عمليات شفط المياه من شوارع طنطا

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بالصور.. محافظ الغربية ومدير الأمن يتابعان عمليات شفط المياه من شوارع طنطا بالصور.. محافظ الغربية ومدير الأمن يتابعان عمليات شفط المياه من شوارع طنطا
قام سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية يرافقه اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية بالإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من شوارع مدينة طنطا، والتى غرقت وارتفع منسوب المياه بها لأكثر من 60سم نتيجة للأمطار الغزيرة التى اجتاحت المحافظة.

وأصدر مدير أمن الغربية توجيهاته إلى العميد طارق العباسى مدير إدارة الحماية المدنية بالدفع بسيارات المطافئ فى الشوارع لشفط المياه، بالإضافة لمعاونة الأجهزة التنفيذية فى رفع المياه من الأنفاق والتى تسببت فى إعاقة حركة المرور.

كما أصدر محافظ الغربية توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء وأجهزة النظافة ومسئولى الهيئات وأجهزة المرافق والخدمات بالتعامل السريع والنزول إلى الشارع والدفع بسيارات شفط المياه، وكل المعدات اللازمة لرفع المياه المتراكمة خاصة أماكن أسفل الكبارى والأنفاق.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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