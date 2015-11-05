بالصور.. آثار الإسكندرية: تغطية سطح مبنى محكمة الحقانية الأثرى لحمايته من الأمطار

أعلنت إدارة آثار الإسكندرية، برئاسة محمد متولى، اتخاذ كل ما يلزم لحماية المبانى الأثرية خلال النوة الحالية التى تتعرض لها محافظة الإسكندرية.

وقام كل من حسام همودى وهانى راشد مفتشا الآثار بالتنسيق مع شركة الدفاع الوطنى، بعمل حماية مؤقتة وسريعة لحين استئناف مشروع ترميم وتطوير مبنى سراى الحقانية المتوقف لدرء الخطورة عن قبة ونوافذ مبنى سراى الحقانية، وذلك بعمل تغطية للسطح الخارجى بطبقات من الإسفنج والبولى سيرين لحماية الزجاج الملون المعشق الذى يشغل القبة والنوافذ من مياه الأمطار.



>