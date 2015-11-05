أهالى 51 صيادا يستغيثون بالرئيس لإنقاذ أبنائهم من سوء المعاملة بسجون ليبيا

قال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إن أهالى 51 صياداً مصرياً من قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس المحبوسين فى السجون الليبية ببنى غازى ومصراته وطرابلس، يستغيثون بالرئيس عبد الفتاح لإنقاذهم من سوء المعاملة بالسجون الليبية.

وأضاف نقيب الصيادين بكفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، أن الـ51 صيادا متواجدون بالسجون الليبية منذ 3 أشهر وألقى القبض عليهم على متن مراكب الصيد "الأميرة منى" و"النادر" و"أبو هناء" فى طريقهم لرحلات صيد لجزيرة مالطا وإجبروا على الدخول فى المياه الإقليمية الليبية لقربها منها دون دخولها وتم احتجازهم بالسجون الليبية.

وأوضح "نصار"، أن من بين السجناء أربعة تم إنقاذهم من الغرق فى الحادث الأخير الذى راح ضحيته 29 صياداً مصرياً غرقا فى المياه الإقليمية الليبية منهم 11 من قرية برج مغيزل والباقى من عدد من القرى ومحافظات أخرى.