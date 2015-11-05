برزانى: لا نريد أن نبقى مع العراق بالقوة ومن حقنا كأكراد نطالب باستقلالنا

>ألمح رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزانى، إلى احتمالية أن يطلب الإقليم الاستقلال، وقال:" إنه من حقنا ككرد ان نطالب باستقلالنا، ولا نريد ان نبقى مع العراق بالقوة".

وذكر بارزانى - خلال مشاركته فى ملتقى الشرق الأوسط فى أربيل مساء الأربعاء - :"لم يأت على بال أحد منا بأنه فى عام 2014 سوف يشكل تنظيم داعش ويهاجم إقليم كردستان، إلا أن دولا كثيرة ومن ضمنها تركيا وإيران ساعدت كردستان فى تصديها لداعش، ودون مساعدتهم ومساعدة دول التحالف الدولى لقوات البيشمركة، لكننا قد عانينا كثيرا فى حربنا ضد هذا التنظيم".

ووصف بارزانى العلاقات بين كردستان وتركيا بأنها "استراتيجية" وليست على حساب أى طرف، وقال:" إننا لا ننسى أن تركيا فتحت لنا بابا لإنعاش الاقتصاد فى إقليم كردستان".

وأعرب رئيس حكومة كردستان عن اعتقاده بأنه كان من الخطأ رفض حزب الشعوب الديمقراطى تشكيل حكومة مع حزب "العدالة والتنمية" فى 7 يونيو الماضى.

ولفت إلى أهمية عدم تشتيت وحدة الصف الكردى، وأكد :" الوحدة هى من الأولويات بالنسبة لنا إلا أننا قمنا ببعض الإجراءات لكى لا تتدهور الأمور أكثر فى كردستان"، وأضاف:" لقد قمنا بتشكيل الحكومة فى كردستان عن طريق التوافقات، لكن يبدو أن هذا التوافق قد فشل، لذلك قررنا مراجعة تحالفاتنا فى الإقليم".

>ورأى بارزانى عودة الإقليم إلى المفاوضات مع بغداد لا تعنى فشل فى إدارة السياسة النفطية فى الإقليم، واستدرك قائلا :"لكننا نريد أن نصل لحلول للمشكلات العالقة بين أربيل وبغداد، والإقليم لا يستطيع الاستمرار بالتعامل مع الأشخاص الذين لا يثقون به".

وكشف عن أن هناك زيارة مرتقبة لوفد كردى لبغداد قريبا، وقال:" إن الهدف من زيارتنا إلى بغداد، ليس للرجوع إلى اتفاقية السنة الماضية فنحن الآن فى مرحلة جديدة، وعلينا الوصول إلى اتفاق جديد، سنحاول أن نصل إلى حلول ترضى الطرفين".

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