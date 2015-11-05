توافق روسى جزائرى فى مكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط

>قال رئيس مجلس الدوما الروسى سيرجى ناريشكين عقب لقائه الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، إن البلدين يلتزمان بمواقف متشابهة من قضية مكافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط.

وأكد ناريشكين الذى يترأس وفدا برلمانيا روسيا إلى الجزائر، فى المؤتمر الصحفى الذى أجراه فى العاصمة الجزائرية، أوردته وكالة أنباء سبوتنيك، أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى قضايا عديدة تخص التعاون الثنائى بين روسيا والجزائر، فضلا عن المسائل الأساسية للأجندة الدولية، لا سيما التى تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف رئيس مجلس الدوما، أن بحث الأزمة السورية شكل أحد محاور المحادثات بين الطرفين، مشددا على التزام روسيا والجزائر بمواقف متشابهة من قضية إعادة السلام إلى الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب فى المنطقة.

>