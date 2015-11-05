بالصور.. بدء مؤتمر مرشح "الوفد" بشبرا الخيمة بالشماريخ والألعاب النارية

نظم المهندس المهندس محمود عطية مرشح حزب الوفد عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة ، بمحافظة القليوبية ، مساء اليوم الأربعاء ، مؤتمرا جماهيريا حاشدا فى أولى فعاليات حملته الانتخابية فى منطقة التعاون والسعادة بحضور مئات من أهالى وعائلات المنطقة ، وبدأ المؤتمر بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية .

وأكد " عطية " خلال كلمته بالمؤتمر أنه لن يتخلى عن أحد وسيكون الدعم والسند للجميع حتى من اختلف معه فكريا ، مشيدًا بدور الشباب ، موضحا أن برنامجه الانتخابى يحقق أهم متطلبات الشعب وينهض بالمجتمع والوطن معا.

وأشار محمود" إلى أن حى غرب شبرا الخيمة محروم من العديد من الخدمات ويعانى أبناء المنطقة من النظافة والطرق وحرمان بعض المناطق من توصيل الغاز الطبيعى ، وأكد أنه تواصل مع المسئولين التنفيذيين وتم وضع خطة زمنية لحل مشاكل المواطنين ، واختتم كلمته بضرورة الاهتمام بالشباب ومعرفة أسباب عزوفهم عن المشاركة وخروجهم للانتخابات، مؤكدا أن الشباب هم أمل المستقبل.

وأوضح أن هناك العديد من القوانين يجب تغيرها وإعادة صياغتها ، مشيرا إلى أن التعليم والصحة على رأس أولوياته ، وقدم التحية لأرواح شهداء الثورة والشرطة والجيش.



>