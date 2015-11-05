محافظة البحر الأحمر تعلن حالة الطوارئ استعدادا للسيول

أعلنت محافظة البحر الأحمر، حالة الطوارئ القصوى، استعدادًا لموسم السيول، وذلك بإخطار جميع الوحدات المحلية للمدن وهيئة الطرق، والإدارات المعنية، لاتخاذ كل الاحتياطات الواجبة لمواجهة السيول والأمطار المتوقع سقوطها.

من جانبه أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، عن تشكيل لجنة لمعاينة مخرات السيول بكافة المدن بالمحافظة، حيث قامت اللجنة بالمرور على الطرق الرئيسية ومخرات السيول والبرابخ والمنشآت الواقعة بمخر السيول ومهمات الإغاثة.

وبدأت اللجنة مهامها بمدينة رأس غارب فى الشمال وسفاجا جنوب المحافظة التى تضربها عادة السيول، وتم التأكيد على المنشآت السياحية الواقعة فى مخرات السيول لعمل الحماية اللازمة ووجد أن بعض المنشآت السياحية قامت بتنفيذ مراحل الحماية من مخاطر السيول.

وأعلن مركز إدارة الأزمات بالديوان العام برئاسة مدير الإدارة والهيئة العامة للطرق والكبارى والإدارة العامة للمياه الجوفية وهيئة التنمية السياحية بالغردقة أن مخرات السيول جاهزة تماما فى حال نزول السيول حيث تم المرور عليها وتنظيفها تماما.

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