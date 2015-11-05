منح عاملى المصالح الحكومية بالبحيرة إجازة بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، منح إجازة رسمية للعاملين بالمصالح الحكومية وجميع مدارس المحافظة اليوم الخميس نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وقال وهدان السيد، المتحدث الإعلامى لمحافظة البحيرة من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن منح الإجازة لا ينطبق على قطاعات النظافة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بسبب إعلان حالة الطوارئ بها، لمواجهة آثار سوء حالة الطقس وسحب مياه السيول من المناطق المنكوبة بمختلف المراكز والقرى.

يذكر أن محافظة البحيرة شهدت حالة من الطقس السىء بشكل غير متوقع صاحبها شدة الرياح وهطول الأمطار بغزارة، مما أدى توقف الحركة المرورية على الطرق السريعة، خاصة طريق وادى النطرون العلمين، وأدت السيول إلى انهيار عشرات المنازل بقرية العفونة بوادى النطرون.