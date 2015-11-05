"الرى": غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لمتابعة الأمطار

رفعت وزارة الموارد المائية والرى، درجات الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التابعة للمحافظات التى تتعرض للسيول، واتخاذ كل التدابير اللازمة، والأعمال الواجب تنفيذها على كل شبكات المجارى المائية، فى إطار استعداد الوزارة لمواجهة السيول، حيث تم تطهير كل المخرات، والتأكد من جاهزية المعدات، وإعداد غرف عمليات لمواجهة أى أحداث طارئة.

وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم إلغاء إجازات المهندسين والعاملين بمناطق رصد السيول، حيث تم وضع خطة لمواجهة الأمطار الغزيرة بمحافظات البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، من خلال معاينة السدود، والخزانات التى تم إنشاؤها، وتجهيز مجارى السيول والتأكد من سلامة الجسور.

وشدد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، على ضرورة قيام مهندسى الإدارات والبحارة، والفنيين بالمرور دوريا على مدار الساعة، لتفقد سلامة شبكة المجارى والمنشآت المائية، والتأكد من المناسيب، والتصرفات المائية، وفقًا للميزان المائى للموسم الشتوى الحالى، وتكثيف جولات المرور لتفقد حالة مخرات السيول، فضلا عن التواصل مع المحافظات، والمحليات لرفع درجة الاستعداد، وضرورة تواجد المهندسين، والعاملين من خلال تشكيل فرق عمل لمتابعة هبوط الأمطار وحركة مياه السيول على مدار 24 ساعة.