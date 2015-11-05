بدء توصيل الغاز الطبيعى لمنازل مدينة مرسى مطروح

بدأت شركة غاز الأقاليم، إحدى شركات قطاعات البترول، تنفيذ أعمال الحفر وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمدينة مرسى مطروح، وذلك بالتنسيق بين محافظة مطروح ووزارتى البترول والدفاع.

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يوفر 50% من الغاز بالمحافظة، بالإضافة الى تطوير مصنع تعبئة الغاز بمطروح، وزيادة سعته التخزينية من 160 طنا إلى 260 طنا، ما يوفر غازا احتياطيا لمدة 15يوما، ويجعل محافظة مطروح آمنة فى مواجهة أى أزمات فى نقص الغاز خلال تلك المدة مع توفير أسطوانات البوتاجاز لباقى مدن المحافظة والمناطق التى لم يتم توصيل الغاز الطبيعى إليها بمدينة مرسى مطروح.

>وقال المهندس السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين بمطروح إن ذلك يأتى بعد جهود محافظ مطروح لسرعة تنفيذ المشروع تحقيقاً لخدمة المواطنين ومواجهة أى أزمات مستقبلية فى نقص الغاز، مؤكداً أن الشركة بدأت بالفعل فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمدينة مرسى مطروح، بداية من غرب المدينة بمنطقة الليدو والسنوسية مروراً بقلب المدينة حتى منطقة علم الروم شرق المدينة، وسيتم استكمال باقى مناطق المدينة بعد انتهاء المرحلة الأولى التى تخدم 100 ألف نسمة من خلال 10 آلاف مشترك.

وطالب مدير تموين مطروح بضرورة توجه المواطنين بمنطقة أعمال توصيل الغاز الى مقر الشركة المنفذة بمطروح للتعاقد على التوصيل ودفع الرسوم المقررة مع دعم الدولة للمشترك بمبلغ 3300 جنيه ويدفع المواطن 1700 جنيه اشتراك توصيل مع تحمله للتكلفة كاملة بمبلغ 5 آلاف جنيه فى حالة لم يقم بالاشتراك المباشر خلال تنفيذ الشركة فى المرحلة الأولى للتوصيل بمنطقته.

وأوضح مدير تموين مطروح أن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح يتابع كل أعمال تنفيذ الشركة لتوصيل الغاز مع التوجيه بتذليل كل العقبات لسرعة توصيل الغاز للمنازل مع وصول الخدمات الى المواطنين بشكلها الآمن واللائق.