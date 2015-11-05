بالصور.. محافظ الفيوم يشهد الاجتماع التأسيسى الأول للجنة العليا لـ"بيت العائلة"

ترأس المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، الاجتماع التأسيسى الأول لبيت العائلة المصرية فرع الفيوم، الذى عُقد بمقر جمعية الشبان المسلمين، بحضور اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، واللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية ورجال الدين الاسلامى والمسيحى.

تم خلال اللقاء طرح الهدف من فكرة إنشاء بيت العائلة بالفيوم ومقترحات الأعضاء للنهوض بالتواصل الاجتماعى والحفاظ على النسيج المصرى الأصيل.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن الهدف من إنشاء بيت العائلة المصرية بالفيوم، هو الحفاظ على الشخصية المصرية وصيانة هويتها واستعادة القيم الإسلامية والمسيحية والتركيز على القواسم المشتركة الجامعة والعمل على تفعيلها، مع التأكيد على التنوع والاحترام المتبادل لحق الاختلاف، واستنهاض قيم المواطنة والتقاليد الأصيلة وتقوية الخصوصيات الثقافية المصرية.

وأضاف أن بيت العائلة المصرية تجربة ناجحة لفكرة رائعة، مؤكداً ضرورة تفعيل الفكرة حتى تكون واقعاً ملموساً، مشيراً إلى أن أهل مصر اتصفوا بالتسامح منذ فجر التاريخ، ومهما اختلفت العقائد تجمعهم مصريتهم على الأخوة والدفاع عن الوطن، فالدين لله ومصر للجميع، كما أشار إلى أنه يقع على عاتق الجميع توضيح تعاليم الدين السمحة للشباب، لافتاً إلى أهمية الخطاب الدينى فى نشر الوسطية والتسامح وتدعيم أوصر المحبة بين المسلمين والمسيحيين، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم وإنشاء بيت للعائلة بكل مركز من المراكز.

من جانبه أشار القمص الدكتور ميخائيل سامى، إلى أن بيت العائلة المصرية يتكون من مجلس للأمناء يرأسه بالتبادل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة بابا الإسكندرية، ومجلس تنفيذى تختص مهامه فى تحقيق الأهداف عملياً على أرض الواقع كما يرسمها مجلس الأمناء، ويتكون من 8 لجان على رأس كل لجنة مقرر ومقرر مساعد بخلاف ما يقرب من 20 عضواً فى مجال اختصاص كل لجنة، موضحا أن العمل فى بيت العائلة يتم من خلال 3 محاور، تتمثل فى العمل على ضبط الخطاب الدينى الاسلامى والمسيحى ونشر الوسطية والاعتدال وقبول التنوع والاختلاف، ورصد قيم المجتمع الثقافية والعلمية عموماً وطرح ما يسمى بمشكلات "الاحتقان الطائفى" للبحث العلمى الموضوعى ونزع القناع الدينى عن المشكلات التى ليس لها علاقة بالدين، أما المحور الثالث فيتعلق بإنشاء فروع لبيت العائلة والتواصل مع الجهات المعنية فى الدولة من أجل تحقيق الأهداف التى قامت الفكرة من أجلها.

وطرح المشاركون فى اللقاء فكرة تشكيل لجان من رجال الدين الإسلامى والمسيحى لزيارة المدارس وحضور طابور الصباح، حتى نبنى جيلاً محباً للتسامح وقبول الآخر، وإنشاء موقع إلكترونى لنشر أنشطة بيت العائلة.



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