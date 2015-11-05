مرشح بمركز طنطا: إنشاء مشاريع صغيرة للشباب والنهوض بالصحة والتعليم أهم أولوياتى

أكد مصطفى النويهى المرشح لانتخابات مجلس النواب بدائرة بمركز طنطا بمحافظة الغربية، أن لديه خطة طموحة للنهوض بالشباب واستغلال أفكارهم وإشراكهم فى الحياة السياسية والاجتماعية وتطوير مراكز الشباب لاستقبال الشباب لتفريغ طاقتهم فى بشكل إيجابى حتى لا نتيح الفرصة للجماعات المتطرفة باستقطابهم فى العمليات الإجرامية.

وأضاف "أنه سيعمل على استغلال المسطحات الناتجة عن تغطية المصارف المائية لإقامة منشآت حديدية خفيفة تستخدم كمحلات وورش ومحلات لتجميع الألبان ومحلات لبيع الخضر والفاكهة بالإضافة إلى إنشاء ملاعب مفتوحة والاهتمام بنشاطات قرى الدائرة والمنتجات الخاصة بكل قرية وتعميمها وفتح أسواق لها فى مراكز المحافظة.

وأضاف "النويهى" أن برنامجه الانتخابى يركز أيضا على الاهتمام بالمنظومة الصحية من خلال العمل على تطوير المستشفيات ووحدات طب الأسرة بقرى مركز طنطا وتزويدها بالمعدات والأجهزة الطبية لخدمة المواطن البسيط وتوفير علاج مناسب وخدمة طبية تليق بالمواطنين، وأن تشمل مظلة التأمين الصحى جموع المواطنين من بينهم عمال اليومية والحرفيين.

وتابع"النهويهى" أن برنامجه الانتخابى يركز أيضا على النهوض بالعملية التعليمية والاهتمام بمنظومة التعليم والنهوض بها وإنشاء مدارس جديدة لاستيعاب الكثافات الكبيرة فى الفصول وصيانة المدارس الموجودة للارتقاء بمستوى التعليم.

وأكد "النويهى" أنه يعتمد على الشباب خلال الفترة القادمة ويراهن عليهم ويعتمد أيضا على العائلات والعلاقات القوية التى تربطه بهم، مؤكدا أنه يتابع مشاكل كل قرية بدائرة مركز طنطا ويسعى إلى حلها مع المسئولين المعنيين.