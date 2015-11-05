حجز بنزيمة الليلة في قسم شرطة بباريس في قضية ابتزاز فالبوينا

(إفي): سيمضي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني الليلة محتجزا بمقر شرطة فيرسال، بضواحي باريس كي يستكمل غدا الخميس افادته في قضية ابتزاز زميله في منتخب "الديوك" ماتيو فالبوينا بفيديو إباحي.

وصرحت مصادر قضائية لـ(إفي) أن بنزيمة سيمضي الليلة في الحبس، ولكنها لم تحدد المهلة الزمنية التي ستستغرقها عملية ادلاء بنزيمة بأقواله، الا أن القانون يحدد ألا تتجاوز 48 ساعة.

وتوجه مهاجم ريال مدريد يرافقه محاميه في تمام الساعة (08:00 ت ج) إلى مقر شرطة فيرسال، التي تحقق في قضية ابتزاز فالبوينا.

وأكد محامي بنزيمة، سيلفاين كورميير قد أكد لوسائل الإعلام اليوم أن موكله "لا علاقة له" بتهمة الابتزاز المفترضة، مشيرا إلى أن توجه إلى قسم الشرطة "للاجابة بصورة طبيعية على الأسئلة".

وتحقق النيابة في دعوى تقدم بها فالبوينا في يونيو الماضي بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من مجهول خلال مشاركته في معسكر منتخب فرنسا، يطالبه فيها بدفع مبلغ 150 ألف يورو نظير عدوله عن نشر فيديو إباحي يظهر فيه اللاعب على شبكة الإنترنت.

وتحقق محكمة فيرسال في محاولة ابتزاز متعلقة بهذه القضية، وقد ورد اسم بنزيمة في عمليات تنصت هاتفية كانت قد أدت أيضا إلى استجواب اللاعب الدولي السابق جبريل سيسيه، الذي تم إخلاء سبيله في 13 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن سيسيه وبنزيمة تحدثا مع فالبوينا وطالباه بدفع مبلغ وصل إلى 150 ألف يورو لعدم نشر الفيديو الذي يظهر فيه مع رفيقته.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن بنزيمة تحدث مع فالبوينا بهذا الخصوص خلال معسكر المنتخب الفرنسي الخامس من الشهر الماضي.

ويسعى المحققون لتحديد ما إذا كان بنزيمة نصح فالبوينا بدفع المبلغ المطلوب بحسن نية، أم أنه طرف في عملية الابتزاز.