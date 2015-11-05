ليلة_الأبطال - صلاح: لم ننسجم بنسبة 100% والقادم أفضل

عبر النجم المصري محمد صلاح والمحترف في صفوف روما عن سعادته بفوز فريقه على باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأوليمبكو.

وتمكن صلاح من إحراز الهدف الأفتتاحي لفريقه كما نجح في الحصول على ركلة جزاء لروما حولها ميراليم بيانتش بنجاح.

وعقب نهاية المباراة مباشرةً تحدث محمد مع قناة "بي إن سبورتس" حيث قال في هذا السياق "نحن سعداء بهذه النتيجة، لقد قدمنا مباراة كبيرة باستثناء أول خمس دقائق في الشوط الثاني حين نجح الفريق الألماني من إحراز هدفين".

واصل جناح تشيلسي السابق تصريحاته "الانسجام بيني مع إدين دجيكو والفريق يزداد بمرور الوقت، فنحن لم ننسجم بنسبة 100% حتى الآن، لقد صنع لي الهدف الأول، وأنا صنعت له فرصة وأعتقد أن القادم سيكون أفضل".

وفي نهاية تصريحاته تحدث صلاح عن دربي روما أمام لاتسيو يوم الأحد المقبل "الدربي خيالي هنا، الجميع يتحدث عنه منذ أن وصلت إلى روما وأتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية".