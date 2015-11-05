بالفيديو #ليلة_الأبطال - سواريز ونيمار يقودان برشلونة لضرب باتي بالثلاثة

برشلونة،(إفي): فاز برشلونة الإسباني على ضيفه باتي بوريسوف البيلاروسي بثلاثة أهداف دون رد في رابع جولات المجموعة الخامسة ببطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، ليعزز موقعه في صدارة المجموعة.

سجل نيمار هدفين أولهما من ركلة جزاء (ق30) و(ق83)، وأحرز الأوروجوائي لويس سواريز هدفا (ق60).

بهذه النتيجة، يعزز برشلونة موقعه في صدارة المجموعة برصيد عشر نقاط، بفاصل خمس نقاط عن روما الوصيف الذي فاز على باير ليفركوزن بثلاثة أهداف لاثنين، وبفارق نقطة أمام الفريق الألماني، بينما يحل باتي في المؤخرة بثلاث نقاط.

سيطر برشلونة على مجريات الأمور في الشوط الأول أمام فريق لم يهب الكامب نو، وبادل البرسا الهجمات ولكن على استحياء، ليتقدم الفريق الكتالوني بهدف من ركلة جزاء سددها نيمار.

في الشوط الثاني بدا الثنائي لويس سواريز ونيمار أخطر على مرمى باتي، لينجحا في اضافة هدفين آخرين، ليحسما المباراة في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعاني من اصابة في أربطة الركبة.

استهل باتي المباراة بالضغط على حامل الكرة، لكن هذا لم يمنع نيمار من تمرير كرة بصورة رائعة من فوق لاعبي الضيوف لتصل إلى لويس سواريز داخل المنطقة ليسددها ضعيفة وبعيدة عن المرمى (ق4).

ورغم محاولات باتي المتواضعة، فإن الخطورة كانت من نصيب أصحاب الأرض بغارات أخطرها كانت لنيمار الذي حصل على تمريرة حريرية من لويس سواريز وصلته على حدود منطقة الجزاء ليراوغ اثنين من لاعبي باتي ولكن الحارس خرج من مرماه وأبعدها (ق16).

ولكن الرد البيلاروسي جاء قويا بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس برشلونة أندريه تير شتيجن ببراعة (ق17).

وبعد دقيقة، خرج الكرواتي إيفان راكيتيتش مصابا، لينزل بدلا منه منير الحدادي.

كاد برشلونة يترجم سيطرته على المباراة لهدف من تمريرة متقنة لأندريس إنييستا وصلت إلى سواريز الذي لعبها عرضية للحدادي البديل، أمام المرمى، ولكن الدفاع أبعد الكرة إلى ركنية.

وبعد جملة رائعة بين الحدادي وسواريز، دفع فيليب ميلادينوفيتش اللاعب ذا الأصول المغربية داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح برشلونة ويشهر البطاقة الصفراء للاعب باتي.

وانبرى نيمار لركلة الجزاء وسددها على يمين الحارس الذي ارتمى في الناحية اليسرى معلنا أول أهداف برشلونة (ق30).

تواصلت محاولات برشلونة بتمريرات متقنة بين البرازيليين نيمار وأدريانو كوريا على الجانب الأيسر لباتي بوريسوف تضع أدريانو في مواجهة الحارس ليضع كرة متقنة لكنها تصطدم بالقائم (ق35).

واستمرت محاولات برشلونة دون خطورة حقيقية على مرمى باتي بوريسوف الذي حاول هو الاخر على استحياء، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف.

مع بداية الشوط الثاني استمرت هيمنة برشلونة، وكاد يدرك هدفا ثانيا بتسديدة قوية من إنييستا داخل المنطقة لكنها اصطدمت بمدافعي باتي (ق50)، قبل أن يهدر سواريز فرصة خطيرة داخل المنطقة (ق51).

أحكم البرسا على مجريات الأمور في المباراة، ولكن دون أن يترجم هذه السيطرة إلى أهداف حتى الدقيقة الستين من عمر اللقاء، حينما نجح سواريز في هز شباك بوريسوف من تمريرة عرضية أرضية تلقاها من نيمار داخل منطقة الجزاء، ليرواغ أحد مدافعي باتي ويسجل ثاني أهداف برشلونة.

وكاد نيمار يضيف الهدف الثالث للبرسا والثاني له بتسديدة قوية، لكنها اصطدمت بدفاعات باتي وغيرت اتجاهها مبتعدة عن المرمى (ق67)، قبل أن يهدر فرصة أخرى بركلة مقصية جانبية من داخل المنطقة تمر بجوار القائم رغم محاولات سواريز متابعتها لاسكانها الشباك (ق70).

وأطلق مارك بارترا صاروخا من خارج منطقة الجزاء تخطيء طريقها إلى الشباك، قبل أن يضع نيمار هدفا في مرمى بوريسوف من تمريرة عرضية أرضية مثالية من سواريز (ق83).

استمرت محاولات برشلونة، ولكن دون أن يتمكن من استغلال أي منها لينتهي اللقاء بفوز سهل للبرسا بثلاثة أهداف نظيفة.

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