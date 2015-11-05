خادم الحرمين يوجه بتزويد المسجد الحرام ب200 ألف نسخة من القرآن الكريم

مكة المكرمة - خالد عبد الله

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتزويد الحرمين الشريفين بمئتي ألف نسخة من الإصدارات المختلفة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة في إطار دعمه ورعايته -أيده الله- لشؤون الحرمين الشريفين، وتلمس احتياجاتهما لتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة والسكينة لقاصدي الحرمين الشريفين، وإتاحة الفرصة لروادهما في تلاوته والإقبال عليه وشغل أوقاتهم بتلاوته. ورفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس شكره وعرفانه وتقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على ما يلقاه الحرمان الشريفان وجنباته من عناية واهتمام. وأضاف أن ذلك من نهج هذه الدولة المباركة من عهد الإمام المؤسس -رحمه الله- وإلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الزاهر بالعناية بالقرآن الكريم طباعة ً ونشراً وتوزيعاً، ودعا الله سبحانه أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين أعماله إنه جواد كريم. ومن جهته أوضح وكيل إدارة المصاحف والكتب بالمسجد الحرام الشيخ علي بن محمد النافعي أنه تم تنفيذ التوجيه السامي الكريم باستلام المصاحف التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وأضاف الشيخ النافعي أن مختلف طبعات المجمع تنوعت من كتاب الله عز وجل بكافة الأحجام الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والعديد من القراءات المختلفة، وأضاف أنها شملت بعض من التلاوات المسجلة والمصاحف المترجم معاني كلامتها إلى اللغات الأخرى. وختم الشيخ حامد النافعي دعاءه بسؤال العلي القدير أن يحفظ الله ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -رعاه الله- ويوفقه لكل خير؛ فقد بذل لخدمة الحرمين الشريفين الغالي والنفيس، واعتنى بكتاب الله عناية خاصة، داعياً الله أن يوفق المسلمين للعناية بهذا الكتاب العزيز، والحرص على تعلمه واتقانه واستثمار أوقاتهم فيه.