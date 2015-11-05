مشروعات ب14.7 مليون ريال في جامعة الملك خالد

أبها - سلطان الأحمري

وقع د. عبدالرحمن بن حمد الداود مدير جامعة الملك خالد، عقود مشروعات للجامعة وكلياتها في مدينة أبها، وعدد من الكليات بمحافظات منطقة عسير بمبلغ 14.719.098 مليون ريال.

وشملت العقود الموقعة عقد تشغيل السنة التحضيرية، وعقود توريد وتركيب بالمركز الجامعي للطالبات بالسامر، ومركز الدراسات العليا بلعصان، إضافة إلى عقود توريد وتركيب لمعامل كلية الاقتصاد المنزلي بتهامة، وعقود تركيب وتوريد لكلية المجتمع للبنات بخميس مشيط، إضافة إلى توقيع عقد أشغال عامة وتحسين وتطوير المجمع الأكاديمي بالمحالة، وتوقيع توريد وتركيب أجهزة طبية بالعيادات الخارجية بالمدينة الطبية، وعقود تجهيز معامل الحاسب الآلي في كلية العلوم والآداب للبنين في محايل عسير، إضافة إلى عقد توريد وتركيب أجهزة تكييف بكليتي العلوم والآداب والمجتمع للبنات برجال ألمع.