بروفيسور أسترالي: ضعف مخرجات الطلاب ليس نقصاً في مهنية المعلم

الرياض – راشد السكران

وقف البروفيسور الأسترالي بيري ماك قاو في صف المعلمين عندما برأهم «معرفياً» من ضعف التحصيل العلمي لدى الطلاب، موجهاً لومه لأنظمة القياس وكذلك المناهج في العالم التي لاتقيس بمستوى دقيق أوضاع الطلاب، مشيراً أن المخرجات غير المأمولة ليس دليلاً على نقص مهنية المعلم. وكشف الأكاديمي في جامعة ملبورن أنه ناضل طويلاً أمام القرار الذي أصدره وزير «فيدرالي» وهو «مجحف وسخيف» -على حد قوله-، عندما قرر تحديد راتب المعلم بناء على مخرجات الطلاب ، متسائلاً ماهي الآلية ؟وهل سنحاسب معلم التمهيدي والإعدادي مثل معلم الثانوي؟.

وانقسم حضور ورشة العمل التي ألقاها البروفيسور «بيري» بعنوان «تقويم تعليم الطلاب وكفاءة المعلمين» ،ضمن فعاليات (مؤتمر تقويم التعليم في المملكة)، ففريق برر الدفاع المستميت عن المعلمين، والفريق الآخر رأى أن مستويات المعلمين متفاوتة، وهم شركاء في ضعف المخرجات أو متانتها، وأن قياس النسبة موضوعي وليس نوعياً. واستشهد المحاضر الإسترالي بطريقة إيجابية ساهمت في رفع مستوى المعلم المعرفي وعززت من قدراته قائلاً : لدينا في جامعة ملبورن معلم أصبح فيما بعد عميد كلية ، عندما وضع في المدرسة مركز تدريب مستهدفاً طلاب الصم ، وقام بالخلط بين التعليم التقليدي والتعليم بالتدريب، وبعد ذلك حصل على الدكتوراة بسبب هذه المبادرة ، وأسس نظرية «تدريب المعلم على رأس العمل يخدم الطلاب» . وأعلن «بيري» للحضور فلسفة قامت على الجو العام للتعليم، وهو أنه لايوجد علاقة بين خصائص ومهارات المعلم، ونتائج الطلاب، مشيراً أن عوامل متنوعة ومتغيرة صنعت ضبابية على قاعدة تقويم المعلم والطالب التي لايوجد لها مقاييس واضحة ولا قاعدة تنطلق منها، وماهي إلا اجتهادات تضعها كل دولة ، فمثلاً في استراليا يرصد مدير المدرسة أو المشرف القادم من الوزارة قدرة المعلم وإمكاناته بالنظر لحيوية طلابه وإدارته للفصل ، الأمر الذي جعل المعلمين يخبرون طلابهم عند حضور المشرف أنه عندما يسألهم عن الدرس يرفعون أيديهم حتى لو يجهلون الإجابة، وبالتفاهم بينهم يرفع الطالب اليد اليمنى عند معرفته بالإجابة، واليسرى عند جهله بها، وهنا يوهم المعلم المشرف بمستوى الطرفين . وقال البروفيسور إنهم في استراليا بدأوا قياس مستوى الطلاب منذ عام 2008 م وقياسهم يكون لغوياً وعلمياً، وفي المستقبل سيتم قياسهم في المواد الدراسية الأخرى ، مؤكداً أنه على المعلم التركيز على الطلاب الذين يعانون من ضعف التحصيل العلمي بهدف رفع مستواهم الدراسي إلى مصاف القسم الآخر من الطلاب المتفوقين.

واختتم «بيري ماك قاو» ندوته التي شهدت مداخلات أثرت الحوار وأمتعت المتحاورين أنه يتعين على المسؤولين تنفيذ توصيات مؤتمر تقويم التعليم الحالي، ووضع إطار لقياس مستوى الطالب والمعلم وملاءمة المنهج للمرحلة، وربما تكون المملكة فيما بعد نموذجا عالميا .