فروع إضافية ل «الجمعية السعودية للإدارة» في جميع مناطق المملكة.. وجائزة للتميز

قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعية السعودية للإدارة إن أهم ما تسعى إليه الجمعية هو كسب رضا المواطن السعودي، عاداً رضاه هو رضا خادم الحرمين الشريفين، ورضا سمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد.

وأكد سموه عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الجمعية مساء أمس أن الجمعية ستفتتح لها فروعا في جميع مناطق المملكة مذكرا ان الجمعية تستهدف جميع الشباب وبما يحقق لهم خلق فرص عمل بالتعاون مع القطاع الحكومي والأهلي.

الإداري الناجح هو الثروة الحقيقية وعلينا صياغة أنموذج سعودي في الاقتصاد المعرفي

وأكد أن هناك خططا مستقبلية لتطوير عمل الجمعية، وتمنى أن تقدم الجمعية الشيء المأمول معبرا عن طموحه في التنسيق مع الجمعيات العلمية، وقال إن ذلك سيرى النور قريبا، وأن فكرة جائزة التميز في مجال الإدارة هي من اهتمامات الجمعية وسيتم اخذ الإذن بشأنها من المقام السامي، منوها الى الحاجة للتنسيق مع وسائل الإعلام لتفعيل دورها في المبادرات التي تتبناها الجمعية.

وكان سموه قد ترأس اجتماع مجلس إدارة الجمعية الذي عقد مساء أمس الأربعاء مرحبا بأعضائه وبما تمثله الإدارة في قيادة عجلة النمو والتطور لسائر بلدان العالم وانه لا قيمة للموارد من دون إدارة فاعلة تخطط لاستثمار الموارد الاستثمار الامثل.

وقال الأمير سعود بن سلمان خلال الاجتماع ان العالم اليوم - وبعد ظهور مفهوم اقتصاد المعرفة - أصبح الانسان المؤهل اي الاداري الناجح هو الثروة الحقيقية بل ان اقتصاد المعرفة بات يمثل ما نسبته ٨٠% من الثروة.

وأشار سموه إلى أن المملكة بما تمثله من ثقل اقتصادي على مستوى العالم مطلوب منها تقديم نموذج ريادي في مجال الإدارة ليواكب ريادة المملكة في مختلف المجالات واحدة من دول العشرين الاكبر اقتصاديات الشرق الأوسط وهو تحد علينا تحمل مسؤوليته بجدارة ويقع العبء الأكبر علينا في الجمعية السعودية للإدارة.

وأبدى ثقته بقدرة الجمعية ومنسوبيها بما يمتلكوه من كفاءة علمية وتراكم الخبرة، من صنع هذا التحول المنشود الذي نتطلع اليه في المملكة.

واضاف سمو الرئيس الفخري للجمعية السعودية للادارة ان الجمعية ستسعى باذن الله الى بناء شراكات علمية وعملية مع كل القطاعات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص باعتبار الجميع شركاء في التنمية ومن أجل تحقيق رؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين الهادفة الى ان تكون بلادنا نموذجا ورائدا على مستوى العالم في جميع الاصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك، كما ان الجمعية باذن الله سوف تطرح العديد من المبادرات المجتمعية التي سيعلن عنها تباعا للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة والمتوازنة.

وعبر عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية عن سعادتهم بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بقبول رئاستها الفخرية شاكرين لسموه الكريم هذه البادرة مؤكدين ثقتهم من أن الجمعية بقيادة سموه ستنطلق إلى آفاق ريادية في خدمة الدين والمليك والوطن، تعزيزا لما بدأه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع - حفظه الله ورعاه - الذي تشرفت الجمعية برئاسته الفخرية وشملها بدعمه ورعايته.

وتم خلال الاجتماع اختيار محمد الحماد رئيس مجلس إدارة مجموعة البيان القابضة نائبا للرئيس الفخري للجمعية وتشكيل فريق عمل من أعضاء مجلس الإدارة لوضع مشروع خطة عمل الجمعية وإستراتيجيتها خلال الستة الأشهر المقبل على أن تقدم في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة.