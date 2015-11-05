خبراء يبحثون أثر مخرجات التعليم اقتصادياً

الرياض – راشد السكران

انعقدت على هامش فعاليات مؤتمر تقويم التعليم العام الندوة الأولى بعنوان:"أثر مخرجات التعليم في الاقتصاد الوطني" قدمتها د. آلاء نصيف المختصة في مجال التعليم مناهج وطرق تدريس، شارك فيها كل من البروفيسور آرلن جوليكسون مختص في أبحاث التعليم والقياس والتقويم ومستشار في ثلاثة مشروعات في مؤسسة العلوم الوطنية رئيس اللجنة المشتركة لتطوير معايير التقويم، بروفيسور أندرياس نور المختص في علم الاقتصاد تخصص السياسة الاقتصادية المحلية والدولية في الجامعة الألمانية للعلوم الإدارية، د. منصور المنصور نائب مدير عام هدف لدعم التوظيف. تحدث في بداية الندوة د. أرلن عن أهمية الابتكار في التعليم قائلا إن تعليم الطلاب من ضروريات الحياة، مشيراً إلى أن المملكة تعتمد على مواردها الاقتصادية، لكن الاقتصاد يعتمد على الابتكار، وأضاف أن دور المدرسة والطالب يتغير بانتظام. وقال إن الوضع التعليمي في المملكة يدعو للتفاؤل مستقبلا، وعزا ذلك للاستقرار الاقتصادي الذي يعتبر من متطلبات تطوير التعليم.

فيما تحدث د. المنصور عن أثر التعليم في المدرسة، مشيراً إلى برامج صندوق تنمية الموارد في مجال التدريب والتأهيل، موضحا أن المملكة تعيش منافسة عالمية محلية من خلال المنافسة في سوق العمل مع العمالة الأجنبية.

وفي تعقيبه على ماجاء في الندوة أشار محافظ هيئة تقويم التعليم العام د. نايف الرومي أن الهيئة جهة تساهم مع جهات أخرى كوزارة التعليم والمجتمع في تطوير التعليم، مضيفا أن لدى الهيئة 5 قيم إحداها التشاركية وأوضح أن جميع مشروعات الهيئة لا يمكن أن تنفذها منفردة، ولا بد من مشاركة جهات أخرى. وحظيت الورشة بمناقشات جادة، أكد خلالها المشاركون مدى أهمية تقويم التعليم لخدمة المجتمع مؤكدين ضرورة الاهتمام بجودة التعليم وتطويره. من جهة أخرى، انطلقت على هامش الفعاليات ورش عمل وجاءت الأولى بعنوان" نموذج هيئة تقويم التعليم ورؤيتها في تقويم الأداء المدرسي، قدمها الأستاذ سامر جان تناول فيها أهداف الهيئة لمشروع تقويم المدرسة ومعايير تقويم الأداء المدرسي بالتعاون مع إدارات المدارس والتي تهدف إلى تطوير وجودة أداء المدارس الحكومية والأهلية وتشجيع الابتكار. موضحا أن الهيئة أعدت ودربت عددا كبيرا من المشرفين على عملية تقويم المدارس، حيث تم حتى الآن تقويم 350 مدرسة في 11 منطقة بالمملكة، وسيتم خلال العام الحالي تقويم 1700مدرسة أهلية بعد أن تم تدريب 92 اخصائيا واخصائية تقويم مدرسي. فيما ناقشت الورشة الثانية "الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير مناهج التعليم" قدمتها د. هيا العمراني أوضحت فيها أن الإطار الوطني يتكون من أربع وثائق تشكل إطاراً فكرياً شاملا لما يكون عليه التعليم في المملكة، وأشارت إلى أن الورشة تهدف لجمع أراء ممثلين للمجتمع حول الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير مناهج التعليم بما يحقق التنمية الشاملة المستدامة للمملكة والمنافسة في عصر الاقتصاد المعرفي مع المحافظة على الثوابت.