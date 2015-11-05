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مدارس الزلفي تطبق الدوام الشتوي.. 15 نوفمبر

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الزلفي - حمود العمار

    اعتمد مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد الطريقي تطبيق الدوام الشتوي في مدارس البنين والبنات اعتباراً من يوم الأحد بعد المقبل، بحيث يبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة السابعة والربع، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف.

من جانبٍ آخر، حددت الإدارة منتصف صفر القادم كآخر موعد لاستقبال طلبات الانتساب في المرحلتين المتوسطة والثانوية لهذا العام، ودعا رئيس قسم الاختبارات والقبول فهد المنيفي الراغبين في التسجيل إلى مراجعة الإدارة مصطحبين معهم صورة من آخر مؤهل دراسي والهوية الوطنية، وموافقة جهة العمل بالنسبة للموظفين وإثبات السكن لغير الموظفين.

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