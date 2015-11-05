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«الشؤون الإسلامية» تناقش تطوير برامج المطبوعات والبحث العلمي

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«الشؤون الإسلامية» تناقش تطوير برامج المطبوعات والبحث العلمي «الشؤون الإسلامية» تناقش تطوير برامج المطبوعات والبحث العلمي
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آل الشيخ مترئساً اجتماع تطوير المطبوعات

    ترأس وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس (الأربعاء) الاجتماع الأول مع المسؤولين في وكالة المطبوعات والبحث العلمي في الوزارة، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.

واستهدف الاجتماع البحث في كيفية الرقي بأعمال الوكالة، والنهوض بأهدافها بإيجاد برامج نوعية يتم تنفيذها خارج إطار العمل الروتيني، من أجل سرعة تطوير أداء الوكالة في مجالي الطباعة والنشر، والبحوث والدراسات.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن اللقاءات الدورية التي يواصل الوزير الشيخ صالح آل الشيخ عقدها مع وكلاء الوزارة، والمسؤولين في مختلف وكالات، وإدارات الوزارة المتعددة للنهوض بأعمال الوزارة في جميع قطاعاتها.

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