أمير الشمالية يُدشن حملة سرطان الثدي بالمنطقة

رفع صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- على ما يلقاه القطاع الصحي في بلادنا من دعم واهتمام بما يكفل -بإذن الله- تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن أينما كان موقعه على أرض بلادنا، مشيراً سموه في هذا الصدد إلى العديد من المدن الطبية ومراكز الأبحاث والرعاية الصحية التي تم إنشاؤها وتزويدها بالكوادر الطبية والمعدات والأجهزة المتطورة التي شملت كافة مناطق بلادنا.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة أمس لمدير عام الشؤون الصحية الدكتور محمد الهبدان يرافقه مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور صالح الرويلي ومساعد المدير العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور رضاء قبلان واستشارية طب العيون ومنسقة جمعية زهرة لمكافحة سرطان الثدي الدكتورة ميساء السويلم وممثلة المراكز الدكتورة الضحوك عبدالكريم ومشرف التوعية وممثل الصحة العامة بالبرنامج الدكتور أحمد النجيب.

واطلع الهبدان سموه على فعاليات وندوات البرنامج الوطني لمكافحة سرطان الثدي التي تقام في الأماكن العامة بمدينة عرعر من خلال المعرض المقام بهذه المناسبة.

بعد ذلك دشن سمو أمير منطقة الحدود الشمالية خلال اللقاء حملة البرنامج الوطني لمكافحة سرطان الثدي الذي تنظمه جمعية زهرة بالتعاون مع وزارة الصحة، ثم قدمت الدكتورة ميساء السويلم استشارية طب العيون ومنسقة البرنامج شرحاً مفصلاً لسموه عن أهداف الحملة التوعوية والنتائج الإيجابية المرجوة منها إن شاء الله ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه. حضر اللقاء مدير عام المراسم صالح بن حمود القاران.