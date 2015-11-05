بالفيديو #ليلة_الابطال - صلاح يتسبب في طرد وركلة جزاء لروما ضد ليفركوزن

تسبب محمد صلاح نجم روما في ركلة جزاء وطرد لأحد لاعبي باير ليفركوزن بمباراة الفريقين يوم الأربعاء.

ويحل ليفركوزن ضيفا على روما ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وكان صلاح قد سجل أول أهداف روما في الدقيقة الثانية، وأضاف دجيكو الهدف الثاني في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل ليفركوزن بهدفين في أول خمس دقائق بالشوط الثاني.

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وفي الدقيقة 78 سقطت الكرة أمام صلاح على خط المرمى بعد صراع لاعبي الفريقين داخل منطقة جزاء ليفركوزن ليقوم عمر توبراك بدفعه بيده داخل المرمى ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه توبراك، وسجل ميراليم بيانيتش ركلة الجزاء بنجاح.

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