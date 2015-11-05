بالفيديو #ليلة_الأبطال - بايرن يطحن أرسنال 5-1.. وأوليمبياكوس يعقد آمال المدفعجية

تقلصت حظوظ أرسنال في التأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعد سقوطه بنتيجة 5-1 أمام مضيفه بايرن ميونيخ بالجولة الرابعة للمجموعة السادسة.

تمكن بايرن من التقدم (ق9) بواسطة روبرت ليفاندوفسكي بعد تمريرة علوية مثالية من تياجو ألكانتارا ضربت مصيدة التسلل ليحولها البولندي برأسه في شباك الضيوف.

ألغى الحكم (ق12) هدفا لأرسنال سجله الألماني مسعود أوزيل بداعي أن الأخير حول الكرة بذراعه إلى داخل المرمى ومنحه بطاقة صفراء.

أبعد الحارس التشيكي بيتر تشيك (ق16) تسديدة قوية من ليفاندوفسكي كادت أن تصبح الهدف الثاني للبايرن.

أضاف بايرن الهدف الثاني (ق28) بعد عرضية من فيليب لام حاول كومان التعامل معها من مرة واحدة ولكنها وصلت لمولر الذي سددها لتسكن شباك تشيك.

أنقذ تشيك مرماه مجددا (ق43) بعد عرضية وصلت لمولر داخل منطقة الجزاء وسددها ولكن الحارس التشيكي تمكن من ابعادها بشكل اعجازي.

أضاف النمساوي ديفيد ألابا (ق44) الهدف الثالث بعدما تمكن من استخلاص الكرة وسدد صاروخا سكن شباك "المدفعجية".

مع بداية الشوط الثاني استمرت هيمنة الفريق البافاري على ضيفه حتى تمكن من تسجيل الهدف الرابع (ق54) عن طريق البديل آريين روبن بلعبة بدأت من كوستا الذي مررها بذكاء لكومان الذي أرسل عرضية أرضية للهولندي ليودعها من أول لمسة في الشباك.

تمكن أوليفييه جيرو من تسجيل الهدف الأول لأرسنال (ق69) بعد تمريرة بالمقاس من أليكسيس سانشيز تسلمها الفرنسي بصدره داخل منطقة الجزاء قبل أن يودعها الشباك من الوضع طائرا.

منع بيتر تشك روبن من اضافة هدفه الثاني والخامس للبايرن بعد تصديه لانفراد (ق73).

أهدر روبن فرصة التسجيل مجددا بعد مراوغة الحارس تشيك (ق83) حيث تدخل ديبوشيه بعدها وأبعدها وسط مطالب من الهولندي باحتساب ركلة جزاء.

أضاف مولر الهدف الثاني (ق89) له والخامس لبايرن بعدما قطع كوستا الكرة وانطلق من منتصف الملعب ومررها له ليسددها أرضية في شباك تشك.

أوليمبياكوس يحبط أرسنال

وفي نفس المجموعة بالمباراة بين أوليمبياكوس ودينامو زغرب على ملعب كارايساكي فاز أصحاب الأرض بهدفين لواحد، حيث تقدم الضيوف (ق21) بهدف حمل توقيع أرمين هودزيتش، فيما أهدر أوليمبياكوس ركلة جزاء (ق54) سددها كونستانتينوس فورتونيس قبل أن يتعادل فيليبي باردو (ق65) الذي سجل أيضا هدف الفوز (ق90).

وتصدر العملاق البافاري المجموعة برصيد تسع نقاط مسجلا 13 هدفا وعليه ثلاثة أهداف فقط، ويحل أوليمبياكوس وصيفا بتسع نقاط لكنه سجل ستة أهداف وعليه مثلهم.

وبات على أرسنال في الجولة الخامسة والسادسة أن يحقق الفوز على دينامو زغرب وأوليمبياكوس مع تحقيق بايرن للفوز على الفريق اليوناني.

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