بالفيديو #ليلة_الابطال - ' من أجل مورينيو ' .. ويليان ينقذ جماهير تشيلسي

أنقذ ويليان نجم تشيلسي فريقه من عثرة جديدة إذ سجل هدفا منح البلوز الفوز على ديانمو كييف الأوكراني بنتيجة 2-1.

تشيلسي كاد أن يفشل في الفوز مرة أخرى في موسمه السيء للغاية إذ كانت نتيجة التعادل مسيطرة على مباراته مع ديانمو كييف.

تقدم ألكسندر دراجوفيتش مدافع ديانمو كييف لتشيلسي بأن أحرز هدفا خاطئا في مرمى فريقه.

ويليان لعب كرة وضعها مدافع ديانمو في مرمى فريقه بالخطأ.

لكن دراجوفيتش نجح في تعويض إخفاقه وسجل لفريقه هذه المرة هدفا جعل الصمت يخيم على مدرجات ستامفورد بريدج ملعب تشيلسي.

جوزيييه مورينيو

جمهور تشيلسي هتف باسم مدربه جوزيه مورينيو والمهدد بالإقالة في ظل تردي حالة فريقه واحتلال المركز الـ15 في جدول الدوري الإنجليزي.

طالب جمهور تشيلسي في هتافاته اللاعبين بأن يقفوا مع مورينيو من أجل الفريق الأزرق.

هذا ما فعله ويليان النجم الأوحد في فريق منهار.

ويليان سجل هدفا لتشيلسي قبيل نهاية اللقاء أنقذ مورينيو من سقطة أخرى.

ورفع تشييلسي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف بورتو المتصدر بـ10 نقاط.

ويأتي ديانمو كييف ثالثا بـ5 نقاط، ويقبع مكابي تل أبيب في ذيل الترتيب.