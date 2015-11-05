«سكاي نيوز» عربية تستعرض دورها في تأهيل المواهب الشابة

نظمت «سكاي نيوز عربية» أمس ورشة عمل بالتعاون مع منتدى الإعلام الإماراتي الذي نظمه نادي دبي للصحافة في مركز دبي التجاري العالمي، ناقشت فيها «دور المؤسسات الدولية في دعم الإعلام المحلي»، وشهد خلالها المنتدى مشاركة العديد من المؤسسات الإعلامية العربية والدولية العاملة في الإمارات.

تجربة رائدة

وأدارت الإعلامية مهرة اليعقوبي مديرة برنامج «SNAP» التدريبي الإعلامي في سكاي نيوز عربية، الورشة، استعرضت خلالها تجربة الشبكة كمؤسسة إعلامية دولية رائدة عملت منذ بداياتها على نقل المهارة والمعرفة للكفاءات الوطنية والعربية، وأوضحت أن سكاي نيوز عربية عملت منذ نشأتها في المنطقة العربية..

وبالأخص في الدولة على أن تشكل استراتيجية واضحة الأسس، حيث هدفت منذ الانطلاقة إلى تبني واحتضان المواهب الشابة والواعدة من خريجي كليات الإعلام بهدف تأهيل هؤلاء الشباب إلى دخول سوق العمل كي ينطلقوا في عالم صناعة الإعلام بمختلف تفرعاته بأسس واثقة ومواهب مصقولة ومتميزة.

برنامج «سناب»

وأضافت إنه انطلاقاً من مسؤولية سكاي نيوز عربية كمؤسسة تعنى بتطوير وتحسين الشأن الإعلامي عملت على إطلاق برنامجها التدريبي «سناب» في العام 2011، والذي يعمل على تدريب المشتركين بشكل عملي بمختلف المجالات الإعلامية من تحرير وتصوير وإخراج وإعداد تقارير وغيرها الكثير من أسس العمل الإعلامي بحيث يحددون مواطن الضعف والقوة لديهم.

تجارب شخصية

وقال حسن البلوشي الذي يعمل حالياً في سكاي نيوز عربية إن برنامج «سناب» التدريبي وفر له فرصة دعم كبيرة مقدما الشكر لكافة القائمين على هذه الفكرة المميزة التي أتاحت له المجال للتعبير عن موهبته في العمل الإعلامي، والتميز من بين العديد من المتقدمين، لافتا إلى أن دعم سكاي نيوز عربية لم يتوقف بعد البرنامج بل استمر منذ لحظة انضمامه وحتى اليوم، حيث اكتشف في نفسه مهارات متنوعة وظفها في العديد من التخصصات الإعلامية.

مواهب خليجية

وأضافت مشاعل السعد، «سعودية» التي تعمل ضمن أسرة سكاي نيوز عربية أن تجربتها في برنامج «سناب» لا تنسى حيث كانت تعتقد أن فرصة حصولها على تدريب إعلامي محترف أمر صعب المنال.