وزير الخارجية التركى: بقاء بشار الأسد فى الحكم ساعد فى تكوين داعش

>أكد وزير الخارجية التركى فريدون سنيرلى أوغلو أن بقاء الرئيس السورى بشار الأسد فى الحكم ساعد فى تكوين تنظيم "داعش" الإرهابى.

وقال أوغلو إن" داعش تأسست لإلحاق الدمار بالجميع وتمثل خطرا على كل دول العالم، وإن بقاء بشار الأسد فى الحكم كان العامل المساعد فى تكوين التنظيم".

وأضاف الوزير التركي، خلال مشاركته فى ملتقى الشرق الأوسط المنعقد فى أربيل اليوم الأربعاء، أن إقليم كردستان قدم نموذجا مدهشا للحكم، متمنيا أن يحدث تقدم بالعلاقات بين إقليم كردستان والحكومة العراقية.

ووصف منظمة حزب العمال الكردستانى (بى كيه كيه) بأنها إرهابية، وقال: إنه "لا يجوز لتنظيم إرهابى مثل العمال الكردستانى أن يشارك فى مشروع المصالحة فى تركيا".

وأضاف: أنه بغض النظر عن قتال حزب العمال مع القوات البيشمركة فى مواجهتهم لتنظيم داعش، لكنها نفذت عشرات العمليات الإرهابية ولاتزال مستمرة لذاك لن ننسى أفعال حزب العمال الكردستاني.

>وأشار وزير الخارجية التركى إلى أن مشروع المصالحة فى تركيا لم يتوقف، ولكن منظمة حزب العمال الكردستانى لم تعط أهمية للوعود التى قطعتها لنا، لذلك لا يجوز لتنظيم إرهابى أن يشارك فى مشروع للمصالحة.

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